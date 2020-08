Gmail down, in tutto il mondo non funziona la posta elettronica (Di giovedì 20 agosto 2020) Gmail down, in tutto il mondo gli utenti segnalano che non funziona la posta elettronica. C’è un messaggio di errore al momento dell’invio Gmail down. La posta elettronica di Google non funziona e in tutto il mondo gli utenti segnalano che c’è qualcosa che non va. Appare un messaggio di errore al momento dell’invio: “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate”. Dalle ore 7 di stamane (orario italiano) che gli utenti non riescono a inviare email con gli allegati. Sembri infatti che il problemi emerga solo quando ci sono file da ... Leggi su bloglive

