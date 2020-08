Essere indifferenti a volte è una colpa, a volte una difesa (Di giovedì 20 agosto 2020) Essere indifferenti a volte è una colpa, a volte una difesa Dovremmo aiutare gli altri, ascoltarli, capirli. Accorgerci dei campanelli d’allarme. “Alzare la testa dal telefonino”, come amano scrivere gli intellettuali. Se una donna in autostrada scavalca il guard rail con un bambino, dovremmo uscire dalla macchina per “aiutarla”. Non è chiaro a fare cosa o in che modo; di sicuro dovremmo abbandonare il veicolo in piena autostrada, cioè compiere un reato, per inseguire una donna sconosciuta. Il filmato decontestualizzato e postato con questo titolo, “Pazzesco! Un uomo insegue una donna con bambino” scatenerebbe un massacro mediatico, peggiorato solo dalla difesa ... Leggi su termometropolitico

