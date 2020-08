Dio è… Felicità! | Il Vangelo di oggi giovedì 20 agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) Ogni parabola che Gesù ci propone è un inno alla felicità e all’amore. Ecco perché Dio è… felicità! La nostra felicità. LITURGIA DELLA PAROLA – Giovedì 20 agosto 2020 S. Bernardo (m); S. Samuele pr.; S. Filiberto 20.a del Tempo Ordinario (anno A) Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati Ez 36,23-28; Sal 50; … L'articolo Dio è… Felicità! Il Vangelo di oggi giovedì 20 agosto 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

