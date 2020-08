Deulofeu rivela: “Il Milan è una opzione per il mio futuro, io felice in rossonero” (Di giovedì 20 agosto 2020) Gerard Deulofeu torna a Milano? Intervistato ai microfoni di Radio Onda Cero l’esterno offensivo spagnolo di proprietà del Watford non ha nascosto la sua voglia di tornare in rossonero: “Il Milan è una opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia – ha spiegato Deulofeu -. Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford“. E sulle sue condizioni fisiche: “Sto molto meglio, ho migliorato poco a poco. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c’è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione ... Leggi su sportface

