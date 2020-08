Covid-19, Franco Locatelli: “Seconda ondata non sarà della stessa portata della prima” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Non sappiamo se ci sarà una seconda ondata di Covid né di che portata sarà , ma non sarà della stessa portata che abbiamo dovuto affrontare a fine febbraio, marzo e aprile“. Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in merito a una possibile seconda ondata di contagi da Covid-19. “Il Paese è decisamente in grado di garantire alcune strategie cruciali per individuare e circoscrivere i focolai epidemici e produrre dispositivi individuali per prevenire la diffusione del contagio” ha aggiunto Locatelli in un meeting di Rimini. Leggi su sportface

