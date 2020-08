Calci e pugni nella movida di Giugliano, identificati i due bulli: hanno 15 e 19 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono state identificate dai carabinieri di Giugliano in Campania le due persone che l'altra sera hanno aggredito un 17enne, causandogli la frattura del setto nasale. Si tratta di un 15enne e un... Leggi su ilmattino

Riccione, tre 15enni aggrediscono coetanea in vacanza: calci e pugni per un urto mentre passeggiavano sul lungomare

Cronista filma lo sgombero di una tendopoli nella spiaggia di #Barcarello a #Palermo. AggredIta a calci e pugni

Rissa in un bar, gravissimo uomo 69 anni. Insulti e spintoni, pugni e calci a Paderno d'Adda

Prendono a calci e pugni un uomo dopo averlo steso e lo rapinano sul lungomare, arrestato uno dei 2 giovani aggre...

Ultime Notizie dalla rete : Calci pugni BORGARO - Calci e pugni all'anziana madre: carabinieri arrestano 52enne QV QuotidianoVenariese Martinsicuro, maltrattamenti alla figlia: misura cautelare per un 45enne

MARTINSICURO – I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, a conclusione delle indagini, per le quali era stata rimessa una dettagliata informativa al Sostituto Procuratore della Repubblica – Dott.s ...

Firenze, difende anziano dalla violenza: tunisino lo massacra di botte

Una brutale aggressione che si è conclusa con un duplice arresto quella che si è registrata intorno alle 19:30 dello scorso lunedì a Firenze. In manette è finito un cittadino tunisino di 20 anni, irre ...

