Bolsonaro: «L'efficacia della mascherina è quasi nulla» (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo aver contrastato la legge che la rende obbligatoria, il presidente brasiliano è tornato a criticare il presidio. Leggi su media.tio.ch

ilariacapua : Sintesi minima. Il Covid per sua natura usa anche i giovani come trampolino per arrivare agli over ed ai più fragi… - borghi_claudio : @LennyReddy @Reuters E' FANTASTICO, fanno il titolo dicendo che 'QUASI metà della popolazione Brasiliana non dà col… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, test positivo per il figlio 22enne di Bolsonaro #coronavirus - SaraGomezAranci : RT @CdT_Online: Per Bolsonaro l’efficacia della mascherina è nulla - CdT_Online : Per Bolsonaro l’efficacia della mascherina è nulla -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro «L Per Bolsonaro l'efficacia della mascherina è nulla Corriere del Ticino Bolsonaro, efficacia mascherina quasi nulla

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha sostenuto la non efficacia della mascherina nel prevenire il coronavirus, sconfessando così una decisione del parlamento che ha determinato ...

Coronavirus, ultime notizie, Locatelli: “Seconda ondata non sarà grave come la prima”

La seconda ondata di contagi da coronavirus, se ci sarà, non sarà grave come la prima prima perché i Paese è più pronto , a sostenerlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ...

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha sostenuto la non efficacia della mascherina nel prevenire il coronavirus, sconfessando così una decisione del parlamento che ha determinato ...La seconda ondata di contagi da coronavirus, se ci sarà, non sarà grave come la prima prima perché i Paese è più pronto , a sostenerlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ...