Bologna, cani scappano di casa e attaccano due bambini: uno è grave (Di giovedì 20 agosto 2020) Bologna, cani aggrediscono due bambini Resta ricoverato in rianimazione, ma non in pericolo di vita, il bimbo di sei anni aggredito con il gemello da due rottweiler mentre stava giocando ieri pomeriggio nei pressi di una piscinetta gonfiabile nel giardino di una villetta a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese. Il piccolo, portato in elisoccorso al Maggiore di Bologna, è stato operato fino alle 3 della scorsa notte con interventi di suturazione delle ferite e ricostruzione, e ne avrà per almeno un mese e mezzo di convalescenza. I cani lo hanno aggredito anche alla testa, prendendo di mira soprattutto la parte sinistra del corpo: il bambino ha infatti riportato ferite in particolare al braccio e alla gamba sinistra, al loro dell’orecchio e ... Leggi su tpi

