Alexei Navalny ricoverato: è in terapia intensiva per avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Brutte notizie provenienti dalla Russia con il leader dell’opposizione, Alexei Navalny, che si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo il tentativo di avvelenamento. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo portavoce, Kira Yarmish, che ha svelato che l’uomo si è sentito male durante il viaggio dalla Siberia in direzione Mosca: “Alexei ha un avvelenamento tossico … L'articolo Alexei Navalny ricoverato: è in terapia intensiva per avvelenamento è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

