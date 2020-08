18enne uccide il padre durante una lite, poi chiama il 118 (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ successo ad Arzignano: un 18enne ha accoltellato a morte il padre dopo una lite. Il ragazzo ha poi chiamato il 118 spiegando l’accaduto. Momenti di follia ieri, 19 agosto, ad Arzignano: un 18enne ha ucciso suo padre dopo una violenta lite. Il ragazzo avrebbe accoltellato a morte il genitore, subito prima di chiamare il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Vicenza, 18enne accoltella e uccide il padre 45enne in casa #Arzignano - Notiziedi_it : Tragedia in casa: 18enne uccide il padre a coltellate - bianca_caimi : RT @TgrVeneto: E' stato portato in carcere, dopo l'arresto in flagranza per omicidio, il 18enne che ieri ha accoltellato a morte il padre,… - TgrRai : RT @TgrVeneto: E' stato portato in carcere, dopo l'arresto in flagranza per omicidio, il 18enne che ieri ha accoltellato a morte il padre,… - Today_it : Tragedia in casa: 18enne uccide il padre a coltellate -