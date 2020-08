Zoomarine | Earth denuncia | ‘Assembramenti a spettacolo di delfini’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’associazione animalista ‘Earth’ mostra le immagini del pubblico che non sembra affatto osservare le norme anti contagio al parco acquatico Zoomarine, durante lo show con i delfini. Ennesimo episodio di irresponsabilità di massa in materia di Covid Italia. Ma a questo punto viene da chiedersi di chi sia la colpa, che evidentemente non può essere … L'articolo Zoomarine Earth denuncia ‘Assembramenti a spettacolo di delfini’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

evokast : L’ad del Parco rassicura “imponiamo uso delle mascherine al bar e al bagno, all’aperto non c’è obbligo”...fateli ch… -