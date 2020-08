Youth League 2019/2020, Inter ko: il Real Madrid vince 3-0 e va in semifinale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Real Madrid batte l’Inter per 3-0 e conquista la qualificazione alla semifinale di Youth League contro il Salisburgo. Prima frazione di gioco equilibrata per le due squadre. La prima occasione del match è però dei nerazzurri: al 26′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Santos Fernandez devia la palla col tacco ma rischia l’autogol: decisivo l’Intervento strepitoso di Lopez. Al 46′ il Real Madrid, dopo una buona mezz’ora, si affaccia pericolosamente dalle parti di Pozzer: Latasa fa da sponda di testa per Rodriguez che da pochi passi spara sull’esterno della rete. Nella ripresa è un grande Real Madrid quello che scende in campo ... Leggi su sportface

