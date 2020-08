Wall Street in stand-by (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 27.820 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.399 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,23%); con analoga direzione, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,36%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+0,70%), telecomunicazioni (+0,61%) e materiali (+0,53%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Goldman Sachs (+1,85%), Nike (+1,82%), JP Morgan (+1,24%) e Apple (+1,11%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Wal-Mart, che prosegue le contrattazioni a -1,71%. Seduta negativa per Walgreens Boots Alliance, che mostra una perdita dell’1,01%. Piccola perdita per Coca Cola, che scambia con un -0,92%. Tentenna Home Depot, che cede lo ... Leggi su quifinanza

