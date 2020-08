Viviana Parisi è morta per due fratture alla spina dorsale. A giugno era stata ricoverata in ospedale: “Paranoia e crollo mentale” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Due fratture nette alla spina dorsale. Così si è spezzata la vita di Viviana Parisi. La dj torinese di 43 anni scomparsa nelle campagne siciliane di Caronia lo scorso 3 agosto è morta in pochi istanti. Questo racconta il corpo della donna ritrovato dopo 5 giorni di ricerche sotto un traliccio dell’Enel. E da queste due fratture i medici legali stanno partendo per ricostruire le cause della morte. È caduta dal traliccio? O è stata aggredita? Sullo sfondo restano gli ultimi mesi di vita di Viviana, che raccontano di forti difficoltà psicologiche. A partire dai ricoveri in ospedale, di cui uno dopo aver tentato di farla finita a fine giugno, ... Leggi su ilfattoquotidiano

