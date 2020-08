Ufficiale: Alessandro Rossi dalla Lazio alla Viterbese (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alessandro Rossi lascia la Lazio e approda alla Viterbese. Ritroverà il suo vecchio compagno di team e di reparto Tounkara. L’ufficialità è apparsa sul sito del club gialloblù. “La U.S. Viterbese 1908 comunica che in data odierna sono stati programmati i tamponi per il calciatore Alessandro Rossi. L’attaccante di proprietà della S.S.Lazio raggiungerà i suoi nuovi compagni, presso il ritiro di Cascia, non appena saranno completati i protocolli sanitari previsti”. Foto: Viterbese Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

