Treno deraglia in Brianza, feriti due macchinisti e un passeggero (Di mercoledì 19 agosto 2020) Incidente ferroviario in Brianza. Un Treno è deragliato poco appena delle 12 di oggi, 19 agosto, a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2... Leggi su ilmessaggero

