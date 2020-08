Task force liquidità: domande moratorie sfiorano 300 miliardi (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Si attestano su volumi elevati, 2,7 milioni, le domande di adesione alle moratorie su prestiti per un valore di circa 299 miliardi, e superano quota 69 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso Garanzia Italia di Sace sono state concesse garanzie per 12,6 miliardi di euro, su 433 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Si attestano su volumi elevati, 2,7 milioni, le domande di adesione alle moratorie su prestiti per un valore di circa 299 miliardi, e superano quota 69 miliardi le richieste di garanzia ...

Bracciano, bivacchi e droga nel territorio del Parco: identificate decine di persone

BRACCIANO (RM) – Intensificati i controlli all’interno del parco di Bracciano e Martignano per prevenire gli assembramenti e il campeggio abusivo. La task force composta dai Guardiaparco, in collabora ...

