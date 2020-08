Settembre di fuoco: ”Aspettiamoci la sorpresa, le scuole non riapriranno” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si teme per la riapertura delle scuole a Settembre. Daniela Santanchè è convinta che il premier Conte stia preparando una sorpresa. Riusciranno le scuole a riaprire il 14 Settembre? Il mistero resta. La ministra Azzolina nè è convinta, gli esperti non più di tanto. I presidi sono preoccupati perchè mancano le aule, i banchi singoli potrebbero non arrivare in tempo. In una parola: caos. Sulla riapertura delle scuole, in un’intervista al Tempo Daniela Santanché, dice: ”Aspettiamoci la sorpresa: non riapriranno le scuole, alla maggioranza interessano solo gli sbarchi per i clandestini che poi scappano e infettano”. Santanchè si dice scettica: “La ... Leggi su chenews

lavocedigenova : Caduta calcinacci in via 20 settembre: intervento dei vigili del fuoco - Bat21Enrico : RT @OGiannino: Quelli che “il mondo ci invidia per come abbiamo affrontato il virus”. Quelli che “o noi o la nazione è a rischio”. Ma si fa… - LuisaP2013 : RT @OGiannino: Quelli che “il mondo ci invidia per come abbiamo affrontato il virus”. Quelli che “o noi o la nazione è a rischio”. Ma si fa… - lufrafem : RT @OGiannino: Quelli che “il mondo ci invidia per come abbiamo affrontato il virus”. Quelli che “o noi o la nazione è a rischio”. Ma si fa… - salvalente11 : RT @OGiannino: Quelli che “il mondo ci invidia per come abbiamo affrontato il virus”. Quelli che “o noi o la nazione è a rischio”. Ma si fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre fuoco Caduta calcinacci in via 20 settembre: intervento dei vigili del fuoco LaVoceDiGenova.it Viminale, a Sibilia delega sui vigili fuoco, Conapo soddisfatto

Cosi in una nota il Conapo, uno dei maggiori sindacati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, spiegando che "Sibilia non ha ... a Montecitorio e che siamo in attesa che diventi realtà a settembre ...

Spa-Francorchamps a fine agosto, Monza ai primi di settembre: appuntamenti chiave per la Ferrari

Dodici mesi dopo, infatti, prospettive ed aspettative sono per forza di cose molto diverse: per il monegasco, per la Ferrari, per Sebastian Vettel che nel 2019 (all'indomani della terza pole ...

Cosi in una nota il Conapo, uno dei maggiori sindacati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, spiegando che "Sibilia non ha ... a Montecitorio e che siamo in attesa che diventi realtà a settembre ...Dodici mesi dopo, infatti, prospettive ed aspettative sono per forza di cose molto diverse: per il monegasco, per la Ferrari, per Sebastian Vettel che nel 2019 (all'indomani della terza pole ...