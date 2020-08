Ritrovati resti di ossa e una maglietta riconducibili a Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Momenti drammatici a Caronia, dopo il ritrovamento di una maglietta e dei resti di ossa, forse riconducibili al piccolo Gioele. Gioele è il bambino scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla sua mamma, Viviana Parisi nelle campagne siciliane di Caronia. Uno dei volontari ha avvisato alle 12,20 alle autorità competenti, si sono recati sul posto procuratore … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Svolta nelle indagini sulla ricerca del piccolo Gioele. Aggiornamento ore 15.40 – Sarebbero stati ritrovati anche i resti della testa, a circa 200 metri dal busto. L'ipotesi più credibile è che il cor ...