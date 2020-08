RIP Eminem é l’hashtag in trend su Twitter, fan scioccati ma é una bufala mediatica (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il “Re del Rap” Eminem, in inglese “Rap God” come lui stesso si definisce nell’omonimo brano del 2013, con il quale finì nel Guinness World Record per aver pronunciato 1.560 parole in 6 minuti e 4 secondi, é finito nel centro di una bufala mediatica a dir poco di cattivo gusto. Su Twitter si sta diffondendo a macchia d’olio l’hashtag Rip Eminem. Choc generale tra gli utenti, ancora di più tra i fan del rapper statunitense. Niente di vero, si tratta di una “fake news” piuttosto macabra e ingiustificata. Ma allora cosa lo ha scatenato? >> Leggi anche: Cristina Buccino favolosa su Instagram, addominali scolpiti: «Da togliere il fiato» Rip Eminem, il cantante é morto, fan in choc ma ... Leggi su urbanpost

kieralastair : ma nche senso 'rip eminem' in tendenza... - chanelrouge : rip eminem in tendenza ma siete scemi? - FerrariniSara : WE IN CHE SENSO RIP EMINEM? VOLETE FARMI MORIRE DI INFARTO? #ripeminem - fanpage : Sul social network impazza clamorosamente l’hashtag #ripeminem - Novella_2000 : Scoppia l'hashtag #RipEminem: ecco cosa è successo al rapper -

