Regionali, l’appello di Conte: “Pd e M5s insieme in Puglia e nelle Marche” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – “Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano parlando dell’alleanza Pd-M5S alle prossime elezioni regionali. Leggi su dire

Agenzia_Dire : #Regionali, l’appello di #Conte: “#Pd e #M5s insieme in #Puglia e nelle #Marche” - ppe60 : RT @HuffPostItalia: 'Cercasi ragazze in topless per un film'. L'appello dell'assessora candidata alle Regionali in Puglia - fatuciuccio : Regionali, presentata la lista civica di Sansa. L’appello ai sostenitori di Massardo: «Porte apert… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali l’appello Regionali: Boccia, M5S risponda su Marche e Puglia, altrimenti voto disgiunto' Affaritaliani.it