MotoGp, Quartararo snobba Vinales: “nella corsa al titolo considero più pericoloso Dovizioso” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fabio Quartararo guida la classifica mondiale piloti dopo quattro gare, ma il suo vantaggio su Andrea Dovizioso non è poi così importante, considerando l’affermazione del forlivese arrivata domenica scorsa in Austria. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesNel prossimo week-end il circus rimarrà al Red Bull Ring, dunque un’altra occasione per il pilota della Ducati di accorciare il gap in classifica. Lo sa bene il francese, che ha sottolineato come sia più pericoloso Dovizioso nella lotta per il mondiale rispetto a Vinales: “Marquez sarà uno dei principali avversari quando tornerà dall’infortunio, ma ora vedo Dovi più di Maverick come contendente al titolo, perché sappiamo che Dovi ha una grande esperienza. Lui sa come ... Leggi su sportfair

