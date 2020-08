Minaccia di notte il vicino di camper con una pistola: ma era una scacciacani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella scorsa notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo hanno denunciato in stato di libertà un uomo, italiano, di 69 anni per aver Minacciato una ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : #Arezzo. Minaccia di notte il vicino di camper con una pistola: ma era una scacciacani - BigFabi_ : INT. MIA ROULOTTE - NOTTE La bambina che sta nella piazzola accanto sta ascoltando la musica a 300. La stessa dall… - meloxey : @repubblica Siamo tutti davvero atterriti da questa pericolosa minaccia, questa sarà una notte insonne per molti italiani - ilnazionaleit : Alassio, altra notte movimentata: ragazzina minaccia con bottiglia rotta un amministratore comunale - ufoje0n : RT @wjtchoftheVOID: Sanji si lamenta di Zoro e la sua igiene. Inoltre ammette che la notte russa tantissimo ed è impossibile dormire con un… -