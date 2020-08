Mattarella, retroscena di Repubblica: in caso di rimpasto si va in Parlamento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mattarella vigila sulla situazione politica. Per ora il governo è stabile. Tuttavia il 20 e 21 settembre ci sono importanti appuntamenti elettorali: le elezioni regionali e il referendum costituzionale. L’esito è ancora incerto in alcune regioni e il voto potrebbe avere un riflesso nazionale. Già da tempo si parla di rimpasto. Il Capo dello Stato, in caso di cambiamenti corposi, sa bene che la via maestra sarà quella del Parlamento. La dottrina Mattarella Nella maggioranza i malumori tra i partiti sono all’ordine del giorno. L’equilibro tra i partiti è stabile ma su alcuni decreti importanti emergono spesso divisioni e forti tensioni. L’ipotesi di un rimpasto all’interno della maggioranza potrebbe essere una mossa ... Leggi su newspad

Si rincorrono le voci di Mario Draghi nel ruolo di premier dopo il discorso al meeting di CL a Rimini. Quale sarà il futuro dell’ex Presidente della BCE? Le parole di Mario Draghi al meeting di Comuni ...

Ma bisognerà fare i conti con la dottrina Mattarella. Se il rimpasto sarà rilevante allora bisognerà passare per le Camere, attraverso un nuovo voto di fiducia. Condizione invece non richiesta in caso ...

