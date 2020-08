Ma non capì che Agnelli era superato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Riccardo Ruggeri Una mattina di primavera fui convocato a Torino e incontrai Cesare Romiti. Capii subito che stava per propormi l'incarico di Amministratore delegato della nuova società Fiat-Ford, senza immaginare che io sapevo già di essere soltanto la terza scelta Una mattina di primavera fui convocato a Torino e incontrai Cesare Romiti. Capii subito che stava per propormi l'incarico di Amministratore delegato della nuova società Fiat-Ford, senza immaginare che io sapevo già di essere soltanto la terza scelta. In questo senso, mi fece molta tenerezza. Si dilungò a lungo sui motivi che lo avevano portato a questa decisione (...). Appena ebbe finito risposi semplicemente: «Sono pronto, quando si parte?». Mi parve sorpreso (e non ne era il tipo) di questa accettazione, immediata, senza condizioni, senza nulla chiedere in termini ... Leggi su ilgiornale

