L’Uomo che Cavalcava nel buio con Terence Hill in replica su Rai 1 giovedì 20 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Uomo che Cavalcava nel buio in replica giovedì 20 agosto su Rai 1 con Terence Hill, la trama Dopo l’Uomo che sognava con le aquile, torna il giovedì sera in compagnia di Terence Hill su Rai 1 con la replica di L’Uomo che Cavalcava nel buio, una miniserie trasformata in film tv ambientata in Toscana nel mondo dei cavalli. Ideata da Alessandro Jacchia, scritta e diretta da Salvatore Basile L’Uomo che Cavalcava nel buio è andata in onda nel 2009 con un ottimo riscontro di pubblico 5,7 e 6,8 milioni di spettatori nelle sue due puntate. L’uomo che Cavalcava nel buio la trama Scopriamo ... Leggi su dituttounpop

