Lione-Bayern, Tolisso: “Nel 2010 facevo il raccattapalle quando segnò Olic” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alle ore 21 va in scena la semifinale di Champions League tra Lione e Bayern Monaco. Partita importante non solo per il cammino verso la finale, ma anche per le emozioni che questa sfida suscita in Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco ma con un passato decennale a Lione. Intervistato dal sito della UEFA il francese ha dichiarato: “Nel 2010 avevo 15 anni e giocavo nelle giovanili del Lione. In quella partita facevo il raccattapalle e il Bayern vinse con una tripletta di Olić”. Un pensiero anche ai suoi vecchi compagni di squadra: “So di che cosa sono capaci perché li ho visti giocare molto spesso: sono una squadra che sa sempre cambiare marcia nelle grandi ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Lione-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv ? #LioneBayern Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - Eurosport_IT : BAYERN DA SBALLO! Barcellona spazzato via, i tedeschi volano in semifinale dove troveranno una tra Manchester City… - TMit_news : Dopo Juve e City il #Lione sogna il tris! ?? I ragazzi di Garcia riescono a fermare il ciclone ?? #Bayern? ??… - Noovyis : (Lione-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - 11contro11 : Lione-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali #BayernMonaco #OlympiqueLione #ChampionsLeague #11contro11 -