L’eccessivo utilizzo degli smartphone sta abbassando i voti degli studenti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Reperire informazioni online è molto semplice e veloce. E proprio per questo motivo la capicità mnemonica e il rendimento degli studenti sta subendo dei veri e propri danni. A questa conclusione è giunto uno studio pubblicato sulla rivista Educational Psychology e condotto dagli esperti della Rutgers University-New Brunswick, che hanno analizzato 2.433 studenti del campus in 11 diversi corsi di lezione. “Quando uno studente svolge i propri compiti cercando le risposte online – spiega Arnold Glass, docente di Psicologia presso la School of Arts and Sciences della Rutgers University – solitamente riesce a trovare la risposta corretta, ottenendo un buon punteggio, ma questo comporta che l’alunno dimentichera’ il ragionamento relativo all’argomento e non ... Leggi su meteoweb.eu

