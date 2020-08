Lautaro Martinez: «Voglio vincere il mio primo titolo con l’Inter, sarebbe molto speciale» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista dell’attesa finale di Europa League. Le sue parole Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista dell’attesa finale di Europa League. Queste le su parole. FINALE – «Sono molto contento perché siamo molto vicini al raggiungimento di uno dei nostri obiettivi e questa è la cosa principale, non è così? Speriamo che la nostra ultima partita stagionale sia una grande giornata, ci auguriamo di riportare il trofeo in Italia». MENTALITÀ – «Penso che la personalità della squadra e l’etica del lavoro quotidiano abbiano dimostrato che l’Inter sta crescendo come squadra e sta costruendo (le basi ndr) per fare grandi ... Leggi su calcionews24

