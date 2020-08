Koeman: 'Messi è il migliore al mondo ma non so se devo convincerlo a restare' (Di mercoledì 19 agosto 2020) BARCELLONA, SPAGNA, - A cinque giorni dall'umiliante 8-2 incassato contro il Bayern Monaco , inizia ufficialmente la nuova era Ronald Koeman per il Barcellona . ' Sono felice e orgoglioso. Il Barca è ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : LIVE | Bartomeu: '#Messi vuole finire la sua carriera al #Barcellona. Ho parlato con Koeman: sarà il pilastro del s… - MarcoBarzaghi : #Koeman : '#Messi? Sarei felice se restasse, ci devo parlare' ?????? - Sport_Mediaset : #Bartomeu e #Koeman lo considerano un pilastro, ma #Messi vuole andarsene. Nonostante le parole d'affetto del presi… - BombeDiVlad : ???? #Koeman si presenta al #Barcellona ?? Parole ‘enigmatiche’ su #Messi ?????? #LBDV #LeBombeDiVlad - _enz29 : RT @marifcinter: La cosa che stupisce, oltre a questa frase, è un'altra: Bartomeu ha ammesso di aver parlato solo col padre di Messi, Koema… -