In Svezia apre Ricotta Records, negozio di miniature per topi (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – Un negozio di vinili per topi in miniatura, è l’ultimo colpo messo a segno da Anonymouse, il collettivo di artisti svedesi famoso per le piccole e accurate riproduzioni di edifici in ‘stile topo’, disseminate lungo le vie di alcune città della Svezia. Il music shop si chiama ‘Ricotta Records’ e ha fatto la sua comparsa nel mese di agosto su Nygatan Street, nella città di Lund. A caratterizzare l’opera, come sempre, la cura dei dettagli e la ‘topizzazione dei personaggi’: su poster e vinili compaiono nomi di artisti come Rats Against the Machine, Dolly Parsley e Amy Winemouse. Ad arricchire il mini-negozio accurate riproduzioni di strumenti musicali, come un mini banjo perfetto per un ‘topo musicista’. DAL RISTORANTE AL LUNA PARK, LE OPERE DEGLI ANONYMOUSE Leggi su dire

eDock : Un nuovo mercato si aggiunge alle piattaforme europee di Amazon -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia apre La principessa di Svezia apre lo Stoccolma Pride Osservatorio Gender Svezia, ideologo dell’immunità di gregge: “Vale la pena salvare gli anziani?”

In seguito alle critiche ricevute dal governo svedese per la strategia soft adottata nel Paese, il medico braccio destro dell’esecutivo ha ribadito che l’obiettivo non era quello di ottenere una rapid ...

Nuove polemiche contro Anders Tegnell: la sua email fa discutere

"Vale la pena chiudere tutto per salvare il 10% in più di anziani?", scriveva a marzo Andres Tegnell, capo della task force svedese.

In seguito alle critiche ricevute dal governo svedese per la strategia soft adottata nel Paese, il medico braccio destro dell’esecutivo ha ribadito che l’obiettivo non era quello di ottenere una rapid ..."Vale la pena chiudere tutto per salvare il 10% in più di anziani?", scriveva a marzo Andres Tegnell, capo della task force svedese.