Gioele, trovata maglietta e resti ossei: potrebbe essere lui. Si attende l’esame del DNA (Di mercoledì 19 agosto 2020) Messina. Le tracce individuate vicino all’autostrada sarebbero di Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta sarebbero suoi «al 99 per cento». Le tracce sono state segnalate da uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali … L'articolo Gioele, trovata maglietta e resti ossei: potrebbe essere lui. Si attende l’esame del DNA Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

