Gioele | il gesto choc del padre davanti alla bara del piccolo

A chiudere questa vicenda che ha tenuto l'intera Sicilia con il fiato sospeso per venti giorni è l'immagine di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di quattro anni, in lacrime sulla bara dove sono stati adagiati i resti umani trovati questa mattina nelle campagne di Caronia e che, secondo gli investigatori, sono quasi certamente compatibili con quelli del bambino, scomparso il tre agosto scorso insieme alla madre, la dj Viviana Parisi, poi trovata morta. Il feretro è stato composto al termine del sopralluogo compiuto dai medici legali e dalla scientifica, alla presenza del procuratore di Patti Angelo Cavallo che sta coordinando le indagini. Una scena straziante alla scena straziante erano presenti anche i familiari

