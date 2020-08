Gazzetta: per Bernardeschi il Napoli sarebbe un passo indietro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arkadiusz Milik sembra al momento il nome più caldo per l’attacco della Juventus, che ha provato ad intavolare uno scambio col Napoli per il polacco. La contropartita più gradita agli azzurri è Federico Bernardeschi, che però secondo La Gazzetta dello Sport ha rifiutato la destinazione perché ritenuta un passo indietro per la sua carriera. Il quotidiano sportivo riporta che l’obiettivo del giocatore, in caso di partenza, sarebbe un’esperienza in Premier League dove c’è il Chelsea che sarebbe interessato; registrato anche un sondaggio da parte dell’Atletico Madrid. Tutto lavoro, insomma, per il suo nuovo agente Mino Raiola, con la trattativa che resta in stand-by. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - Gazzetta_it : #Barcellona e #ManCity: 1,8 miliardi spesi per non vincere in Europa - Gazzetta_it : #Dybala, parla l'agente: 'Paulo via? Falso. Felice alla #Juve, lavoriamo per il rinnovo' #calciomercato - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Bakayoko solo in prestito con diritto di riscatto: il Chelsea vuole l'obbligo: Franck Kessie e Is… - Domenico1oo777 : RT @davideterruzzi: Bisogna anche pagare per questo illuminante articolo? -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta per Covid, per lo sport oltre 800 milioni di aiuti La Gazzetta dello Sport Bonus 1000 euro professionisti casse maggio: quando arriva pagamento

e dai nuovi beneficiari quindi dai professionisti con cassa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato iscritti a INPS. Per i professionisti con cassa che hanno già ricevuto il bonus 600 ...

Mercato Juve: tre nomi importanti in uscita, ma c'è un ostacolo

Archiviata una stagione ricca di alti (il nono scudetto consecutivo) e bassi (la sconfitta in finale di Coppa Italia e l’eliminazione agli ottavi di Champions), la Juventus è intenzionata a ricostruir ...

e dai nuovi beneficiari quindi dai professionisti con cassa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato iscritti a INPS. Per i professionisti con cassa che hanno già ricevuto il bonus 600 ...Archiviata una stagione ricca di alti (il nono scudetto consecutivo) e bassi (la sconfitta in finale di Coppa Italia e l’eliminazione agli ottavi di Champions), la Juventus è intenzionata a ricostruir ...