Frana in Valmalenco, il piccolo Leo esce dalla terapia intensiva: folla ai funerali dei genitori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Frana in Valmalenco, il piccolo Leo esce dalla terapia intensiva. È uscito dalla terapia intensiva ed è fuori pericolo Leo Pasqualone, il bimbo di 5 anni rimasto gravemente ferito nella Frana che si è abbattuta su Chiesa in Valmalenco (Sondrio). La notizia del miglioramento delle sue condizioni arriva nel giorno in cui a Comabbio, nel Varesotto, si sono tenuti i funerali dei suoi genitori, Silvia e Gianluca. Nella tragedia ha perso la vita anche una bambina di 10 anni, Alabama Guizzardi. È uscito dalla terapia intensiva ed è fuori pericolo Leo Pasqualone, il bimbo di 5 ... Leggi su limemagazine.eu

