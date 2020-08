Fase 3, Meloni a Conte: niente scherzi da regime autoritario (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Avevano spergiurato che la proroga dello stato di emergenza era solo una formalità 'tecnica', poi, grazie a quella proroga, con un semplice atto amministrativo (senza passaggio parlamentare o firma del Presidente della Repubblica) chiudono i locali e introducono nuove limitazioni alle libertà costituzionali. E ora creano i presupposti per poter far saltare le elezioni regionali del 20 settembre se i sondaggi dovessero essere sfavorevoli all`accozzaglia Pd-M5s. niente scherzi da regime autoritario, caro Conte". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fdi. Leggi su ilfogliettone

Elezioni, Meloni: «Noi uniti, se vinciamo le regionali pronti a scendere in piazza»

Era il 2018 e Giorgia Meloni aveva proposto un «patto anti-inciucio» per la ... Cosa cambia nel vostro atteggiamento verso il governo, che è in una fase delicata e dovrà presentare il piano per il ...

