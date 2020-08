Escursionista precipita per 15 metri: lo salva un albero (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questo pomeriggio la stazione di Massa del soccorso Alpino toscano è intervenuta sul sentiero n.41, nei pressi del Rifugio Città di Massa per soccorrere un uomo di 75 anni che a seguito della perdita d’equilibrio, è caduto a valle per circa 15 metri. La caduta si è arrestata contro un albero. All’arrivo dei soccorritori, con infermiere e medico, l’uomo era sempre cosciente. Oltre ai tecnici a terra, sul posto si era gia’ diretto Pegaso 3 che, dopo aver sbarcato medico e tecnico di elisoccorso, ha provveduto poi al recupero e al trasporto all’ospedale. Per consentire l’operativita’ dell’elicottero i tecnici di Massa hanno calato per circa 70 metri lungo il pendio la barella andando a raggiungere uno spazio aperto dove l’infortunato – ... Leggi su meteoweb.eu

È precipitato per circa 50 metri nel pomeriggio ... Jacopo Dolci —. Era, invece, un escursionista esperto, conosceva bene tutti i sentieri». Sabato mattina era uscito di casa con la bici ...ARCO DI TRENTO - Intervento questa mattina, lunedì, sulla via Sabina, parete San Paolo, ad Arco: due le persone elitrasportate all’ospedale Santa Chiara di Trento. Una cordata di due persone, un uomo ...