Davies: “Partite come queste le sogni a lungo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ l’uomo copertina di questa Champions League, una storia tutta da raccontare quella di Alphonso Davies, terzino del Bayern Monaco che intervistato nel post match ai microfoni di Sky Sport commenta: “Sono molto felice, siamo arrivati in finale. Giocheremo contro il PSG un’ottima squadra, dobbiamo andare li e giocarcela. Adesso festeggeremo un pò poi dritti all’obiettivo finale. E’ un sogno che si realizza questo della Champions. Partite come queste le sogni a lungo”. Foto: Twitter Bayern L'articolo Davies: “Partite come queste le sogni a lungo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

klandestinho : @EpyAle Da noi certi giocatori vengono distrutti anche dall'opinione pubblica. Se la Juve fa giocare Alphonso Davie… - mongiatweet : Stasera magicamente in molti scopriranno #Alphonso #Davies. Illegale. 20 anni ragazzi, 20 anni. E già comodamente a… -