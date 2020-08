Dall’Inghilterra: Gabriel all’Arsenal, domani le visite mediche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sfuma definitivamente l’acquisto di Gabriel da parte del Napoli? Parrebbe di sì, almeno stando a quanto scrive il giornalista inglese Duncan Castles esperto di calciomercato. Scrive che il difensore centrale del Lille è stato acquistato dall’Arsenal per 30 milioni di euro e che addirittura domani sono già in programma le visite mediche. Sarebbe un duro colpo per Gattuso che puntava molto sul centrale brasiliano. Ma il Napoli deve ancora vendere Koulibaly e il Napoli incontra molte difficoltà a vendere ai propri prezzi che sono fuori mercato. Su Gabriel c’era anche il Manchester United. Understand Lille have agreed to sell Gabriel Magalhães to Arsenal for a fee of €30million. Brazilian centre back due to take medical tomorrow ... Leggi su ilnapolista

