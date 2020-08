Covid-19, a Cetara firmate tre ordinanze dal sindaco Della Monica (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCetara (Sa) – Diventa obbligatorio su tutto il territorio comunale di Cetara e per l’intera giornata l’utilizzo Della mascherina di protezione. A sancirlo è un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Roberto Fortunato Della Monica. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 agosto e riguarda anche chi resta in attesa del mezzo di trasporto alle fermate degli autobus. Il sindaco ha anche ordinato a tutti gli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, pub e trattorie la chiusura alle due di notte. Il bar “Moderno” potrà prolungare l’apertura fino alle 3:30 ma somministrando esclusivamente prodotti di pasticceria. Infine, con un ulteriore dispositivo, il sindaco ha ... Leggi su anteprima24

