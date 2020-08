Coronavirus Anzio, ecco gli aggiornamenti: 10 i cittadini positivi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Al momento i cittadini positivi al Coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono complessivamente 10 (3 ricoverati in ospedale e 7 in isolamento domiciliare). La situazione è monitorata costantemente dall’Asl. Così in una nota Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anzio Asl Roma 6: dopo Genzano, via al secondo drive-in per Covid-test anche ad Anzio Il Caffè.tv Coronavirus Asl Roma 6, tutti gli aggiornamenti: 14 nuovi casi in 24 ore

Sono 14 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dall’Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Tra questi, ...

Covid, effettuati 123 tamponi nel drive in a Latina

Eseguiti 2.140 test per la diagnosi di Covid-19 nei drive in della Regione Lazio. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione. Questi i numeri relativi alle singole strutture: Latina 123, Frosinone 43, ...

Sono 14 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dall’Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Tra questi, ...Eseguiti 2.140 test per la diagnosi di Covid-19 nei drive in della Regione Lazio. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione. Questi i numeri relativi alle singole strutture: Latina 123, Frosinone 43, ...