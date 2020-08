Calciomercato Lazio – Sfumato Silva, primi contatti con James Rodriguez. Ritorno di fiamma per un attaccante (Di mercoledì 19 agosto 2020) La delusione dovuta al mancato arrivo di David Silva in biancoceleste ha prevedibilmente colpito i tifosi, dopo che il calciatore in uscita dal Manchester City ha deciso di approdare alla Real Sociedad, nonostante la lunga corte da parte della dirigenza biancoceleste che adesso ci riproverà con un altro colpo di livello. James Rodriguez, più di una tentazione Il nome decisamente suggestivo di James Rodriguez è infatti quello che più sta rimbalzando sui quotidiani e social sportivi in queste ultime ore, anche considerata la volontà sia da parte del colombiano che del Real Madrid di andare incontro ad una cessione, visto che Zidane non lo reputa titolare e il calciatore è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli continuità dopo le ultime annate ... Leggi su giornal

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - DiMarzio : Il #Valencia ha fretta di chiudere l'affare La #Lazio è chiamata a rifarsi sotto per #Mayoral - LazionewsEu : - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: Il #calciomercato si aprirà il primo settembre e chiuderà il 5 ottobre. Sono certo che la società stia lavorando in sor… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Giroud? LazioNews Calciomercato Lazio, parla James: “Voglio giocare ed essere amato”

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid. Il colombiano in questa stagione con il Real Madrid ha giocato con il contagocce con Zinedine Zidane che, oramai, lo ha fatto fuori dal suo progetto tecnic ...

Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, Lazio grande protagonista

La Lazio è protagonista principale dei premi Scopigno e Pulici ... Mediaset), Michele Criscitiello (Direttore Sportitalia), Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Marco Lollobrigida (Rai – ...

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid. Il colombiano in questa stagione con il Real Madrid ha giocato con il contagocce con Zinedine Zidane che, oramai, lo ha fatto fuori dal suo progetto tecnic ...La Lazio è protagonista principale dei premi Scopigno e Pulici ... Mediaset), Michele Criscitiello (Direttore Sportitalia), Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Marco Lollobrigida (Rai – ...