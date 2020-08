Britney Spears si rivolge a un tribunale: chiede che il padre non sia più suo tutore (Di mercoledì 19 agosto 2020) I fan chiedono da tempo la 'liberazione' di Britney Spears dal padre attraverso l'hashtag di protesta #FreeBritney. La popstar è, infatti, affidata alla tutela del genitore dal 2008, quando ebbe un ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears, che ha chiesto di essere liberata dalla custodia del padre Vanity Fair Italia Britney Spears, la cantante in tribunale: ecco cosa rischia

Arriva un’importante e tanto attesa risoluzione legale di una vicenda che vede come protagonisti Britney Spears e il suo papà. Britney Spears è senza alcun dubbio la cantante che più di tutte hanno ca ...

Britney Spears ha chiesto a un tribunale di non restituire a suo padre Jamie il ruolo di tutore, che gli ha dato il controllo su molti aspetti della sua vita e carriera. Lo riferisce il sito della Bbc ...

