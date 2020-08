Britney Spears dice basta: “non voglio mio padre come tutore” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Britney Spears ha rotto il silenzio e si è, per così dire, unita al movimento “Free Britney”: basta alla tutela legale del padre. “Una buffonata”. Così Jamie Spears aveva definito il movimento per la liberazione della figlia, Britney Spears, dalle sue “grinfie di padre padrone”. Molti fan e non della famosa cantante non vedevano infatti … L'articolo Britney Spears dice basta: “non voglio mio padre come tutore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

RollingStoneita : Un nuovo documento depositato dal suo avvocato dimostra che #BritneySpears sta cercando di rimuovere James Spears d… - cescopaone : RT @RollingStoneita: Un nuovo documento depositato dal suo avvocato dimostra che #BritneySpears sta cercando di rimuovere James Spears dal… - pccpla : RT @Adnkronos: #BritneySpears si rivolge al tribunale, non vuole più il padre come tutore - Adnkronos : #BritneySpears si rivolge al tribunale, non vuole più il padre come tutore - mjoaquimn : RT @RollingStoneita: Un nuovo documento depositato dal suo avvocato dimostra che #BritneySpears sta cercando di rimuovere James Spears dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears, che ha chiesto di essere liberata dalla custodia del padre Vanity Fair Italia RIP Eminem in trend su Twitter, ma il rapper non è morto: la bufala è uno choc per i fan

Allarme su Twitter, dove si è diffuso improvvisamente l'hashtag #ripeminem. Immediato lo shock degli utenti, che per un attimo hanno creduto a un'improvvisa morte di Eminem: il rapper, però, è ancora ...

Britney Spears chiede al tribunale che non venga rinnovata a suo padre la tutela

Scrive il magazine statunitense con sede a Chicago Consequence of Sound, facendo riferimento alle carte acquisite dal New York Times, che Britney Spears avrebbe consegnato ieri in tribunale dei docume ...

Allarme su Twitter, dove si è diffuso improvvisamente l'hashtag #ripeminem. Immediato lo shock degli utenti, che per un attimo hanno creduto a un'improvvisa morte di Eminem: il rapper, però, è ancora ...Scrive il magazine statunitense con sede a Chicago Consequence of Sound, facendo riferimento alle carte acquisite dal New York Times, che Britney Spears avrebbe consegnato ieri in tribunale dei docume ...