Briatore chiude il Billionaire, scontro sui social con il sindaco di Arzachena (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - Flavio Briatore chiude il Billionaire e attacca su Instagram il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, accusandolo di aver "cancellato la musica in Costa Smeralda" con un'ordinanza troppo restrittiva. Il primo cittadino risponde poche ore dopo su Facebook: "Quando mi hanno fatto vedere il video pensavo fosse una parodia di Crozza, ma poi ho capito che era l'originale è ho dovuto replicare". Briatore: "Non ha mai fatto niente nella vita" All'imprenditore non è piaciuta l'ordinanza di Ragnedda che prevede una serie di misure per prevenire il contagio da Coronavirus e, da Montecarlo, lo ha accusato di essere "l'unico sindaco in Italia ad aver reso più restrittivo il decreto del governo". Per poi definirlo "un grillino contro il ... Leggi su agi

