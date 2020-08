Bianca Guaccero si scontra con un fan. Ma su Instagram appare sempre più bella (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo una stagione televisiva particolarmente impegnativa, in cui ha lavorato a Detto Fatto con grande professionalità e dedizione, Bianca Guaccero si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza nella sua amata Puglia, sua terra natia, al fianco della figlia Alice. Non smette mai, però, di pensare ai suoi fan, che delizia con bellissime immagini pubblicate su Instagram. Ma, tra le tante dimostrazioni di affetto, spunta anche qualche polemica. Spontanea e genuina, la Guaccero non teme le critiche, soprattutto se costruttive. Quando, però, riceve accuse infondate, basate su pettegolezzi, risponde a tono. È successo con un suo fan che, commentando una foto pubblicata sui profili social dalla presentatrice, ha insinuato la poca attenzione di Bianca verso i suoi follower e la sua ... Leggi su dilei

