Ancelotti vuole ancora il suo pupillo: concorrenza alla Lazio per James (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo voleva al Napoli, lo ha richiesto anche all'Everton. Ancelotti, a quanto pare, non ha ancora perso le speranze di lavorare ancora con James Rodriguez dopo l'esperienza al Bayern Monaco. Leggi su tuttonapoli

corgiallorosso : #Ancelotti vuole #Florenzi: #Everton in pole per il terzino giallorosso - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Ancelotti vuole Florenzi all'Everton: contatti tra i club #AsRoma - forzaroma : #Ancelotti vuole #Florenzi all'Everton: contatti con la #ASRoma #Calciomercato - VoceGiallorossa : ?? @Everton sulle tracce di @Florenzi. Il calciatore è una richiesta del tecnico @MrAncelotti #ASRoma #Everton… - siamo_la_Roma : ?? Ore decisive per il futuro di #Florenzi ?????????????? #Ancelotti lo vuole all'#Everton ?? Contatti tra i club: ecco le… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti vuole Ancelotti vuole Florenzi all'Everton Voce Giallo Rossa Ancelotti vuole ancora il suo pupillo: concorrenza alla Lazio per James

Lo voleva al Napoli, lo ha richiesto anche all'Everton. Ancelotti, a quanto pare, non ha ancora perso le speranze di lavorare ancora con James Rodriguez dopo l'esperienza al Bayern Monaco. L'ex allena ...

Ancelotti vuole Florenzi: contatti tra Roma ed Everton

Il terzino è una richiesta del tecnico romano per rinforzare il suo club in Premier League. Il numero 24 è una precisa richiesta e adesso la palla passa ai due club che dovranno trovare una soluzione.

Lo voleva al Napoli, lo ha richiesto anche all'Everton. Ancelotti, a quanto pare, non ha ancora perso le speranze di lavorare ancora con James Rodriguez dopo l'esperienza al Bayern Monaco. L'ex allena ...Il terzino è una richiesta del tecnico romano per rinforzare il suo club in Premier League. Il numero 24 è una precisa richiesta e adesso la palla passa ai due club che dovranno trovare una soluzione.