Amministrative, Marchetti, FI,: 'Remaschi pensa a Coreglia e si dimette ad Altopascio' (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Ad Altopascio, Marco Remaschi si dimette e saluta la curva. Stamani si è recato presso il Comune per rassegnare le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, la quale lo avrebbe reso ... Leggi su lagazzettadelserchio

MarchettiMau : Amministrative, Marchetti (FI): 'Ad Altopascio Remaschi si dimette. Cittadini, vi hanno presi in giro' - MarchettiMau : ?? #Altopascio, l'ex #Pd #MarcoRemaschi si dimette in cerca di poltrone più comode. Cittadini, ecco i valori di sini… - newsForzaItalia : LUCCA: Amministrative, Marchetti (FI): «Ad Altopascio Remaschi si dimette. Cittadini, vi hanno presi in giro. A sin… - MarchettiMau : Amministrative, Marchetti: «Ad Altopascio Remaschi si dimette. Cittadini, vi hanno presi in giro. A sinistra unico… - estensecom : Ufficializzata la lista dei 16 candidati consiglieri di Fdi a Bondeno. Marchetti: 'Vogliamo diventare parte attiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Marchetti Amministrative, Marchetti (FI): "Ad Altopascio Remaschi si dimette. Cittadini, vi hanno presi in giro" La Gazzetta di Lucca "Dopo 50 anni di monocolore serve cambiare"

E la gente, anche che non mi conosce, mi chiama, la politica è stare a contatto con le persone": Maurizio Marchetti, quattro volte sindaco ... "Sono entrato nell’aprile del 2018, quando il percorso ...

Bacchiglione, Marchetti (Pd): “lingue di sabbia a Ponte Angeli riducono passaggio del fiume”

Uno dei pericoli maggiori di disastro naturale corsi dalla città in questi anni è stato l’alluvione – scrive in un’interrogazione il consigliere comunale Alessandro Marchetti del Pd – Dopo il 2010 son ...

E la gente, anche che non mi conosce, mi chiama, la politica è stare a contatto con le persone": Maurizio Marchetti, quattro volte sindaco ... "Sono entrato nell’aprile del 2018, quando il percorso ...Uno dei pericoli maggiori di disastro naturale corsi dalla città in questi anni è stato l’alluvione – scrive in un’interrogazione il consigliere comunale Alessandro Marchetti del Pd – Dopo il 2010 son ...