“A 70 anni copriti”: Mara Venier umiliata sul web. La replica della conduttrice: “Perché non vai affan***o” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mara Venier nel mirino degli haters Dopo una stagione televisiva molto complicata che l’ha vista alla guida di Domenica In, Mara Venier da qualche giorno si sta godendo le sue vacanze estive. Ovviamente la professionista veneta le sta facendo col marito Nicola Carraro, con amici e parenti. Il tutto rigorosamente testimoniato da foto e video che posta frequentemente su Instagram. E a proposito di social network, anche la conduttrice veneziana come altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo è spesso nel mirino dei leoni da tastiera. Un esempio lo abbiamo avuto di recente, ovvero zia Mara ha avuto un battibecco con un’utente web. La donna è stata attaccata in questa maniera: “Bella lo era. Arrivata a 70 anni meglio coprirsi ... Leggi su kontrokultura

