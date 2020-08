Traffico Roma del 18-08-2020 ore 18:30 (Di martedì 18 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi nella zona di torricola per un incendio ancora chiusa via di torricola tra via della Stazione di torricola della via Appia Antica Ovviamente In entrambe le direzioni di marcia possibili rallentamenti per lavori su via di Boccea all’altezza di via Pantan Monastero dove si circola senso unico alternato sempre per lavori chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 da via della Camilluccia scendere fino a viale dello Stadio Olimpico Per quanto riguarda il trasporto pubblico ripristinato interamente il servizio sulla linea B della metropolitana in precedenza interrotta tra le stazioni piramide da ormai hanno a causa dell’intervento delle forze dell’ordine la situazione quindi tornata alla normalità Per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2020 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - viabilitasdp : 17:52 #A25 Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano - GiuseppeEvangeo : RT @stefanoservadei: @virginiaraggi Perfetto, ma la mia domanda è perché costruire altre ciclabili a discapito del già troppo congestionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Incendio tra Pomezia e Torricola, altra giornata difficile per chi viaggia in treno

Un incendio, tra Roma Casilina e Torricola, sta condizionando pesantemente il traffico ferroviario. La percorrenza è stata sospesa dalle 15:40 e l’aggiornamento di pochi minuti fa da parte di ...

Tamponi a Roma, situazione più tranquilla e meno file ai drive-in

A Roma ci sono 18 drive-in, e altre postazioni sono state attivate anche direttamente all’interno dello scalo di Fiumicino, poiché la metà del traffico di rientro dai paesi considerati a rischio passa ...

Un incendio, tra Roma Casilina e Torricola, sta condizionando pesantemente il traffico ferroviario. La percorrenza è stata sospesa dalle 15:40 e l’aggiornamento di pochi minuti fa da parte di ...A Roma ci sono 18 drive-in, e altre postazioni sono state attivate anche direttamente all’interno dello scalo di Fiumicino, poiché la metà del traffico di rientro dai paesi considerati a rischio passa ...